Onlar çok ‘ÇALIŞKAN’…

1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye Masterler Atletizm Şampiyonası hazırlıklarını bayramda da devam ettiren Eyüp Çalışkan ve şampiyon atlet Fikret Necip Özışıkyılmaz, tatil yapmadı. Atletlerimiz. “Bekle bizi güzel İzmir, geliyoruz’ diyerek meydan okudu.