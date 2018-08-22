1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye Masterler Atletizm Şampiyonası hazırlıklarını bayramda da devam ettiren Eyüp Çalışkan ve şampiyon atlet Fikret Necip Özışıkyılmaz, tatil yapmadı. Atletlerimiz. “Bekle bizi güzel İzmir, geliyoruz’ diyerek meydan okudu.
Bugün 13:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:28 TSİ )
Onlar çok ‘ÇALIŞKAN’…
1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye Masterler Atletizm Şampiyonası hazırlıklarını bayramda da devam ettiren Eyüp Çalışkan ve şampiyon atlet Fikret Necip Özışıkyılmaz, tatil yapmadı.
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Bugün 13:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz