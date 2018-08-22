Körfez Ticaret Odası’nda geleneksel bayramlaşma programı yapıldı

Körfez Ticaret Odası’nın her bayram geleneksel olarak gerçekleştirdiği bayramlaşma programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Şenol’un başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma programına sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve üyeler büyük ilgi gösterdi.

ŞENOL "GELENEKLERİMİZ KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILMALI"

Bayramlaşma programı hakkında konuşan Körfez Ticaret Odası Başkan Vekili Veysel Şenol ‘’ Bayramlar gönüllerimizin sevinçle huzurla dolduğu, bu sevinç ve huzurun, kalplerimizden evlerimize, evlerimizden memleketimize buradan tüm İslam Âlemine yayıldığı özel günlerdir. Bu özel günlerde hatır almak, eş dostu ziyaret etmek, birlikteliğimizi daha da pekiştirecektir. Geleneklerimizi kuşaktan kuşağa aktarmak bizlerin elinde, örf ve adetlerimize ne kadar bağlı kalırsak değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak millet olarak o kadar güçlü kalırız tüm islam aleminin mübarek kurban bayramını kutluyorum’’ dedi.