Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AKP İlçe Başkanlığı bayramlaşma programında gelecek yerel seçimler için önemli açıklamalarda bulundu. Karaosmanoğlu, yerel seçimlerin 2019 Mart ayında yapılacağını belirterek yerel seçimlerin büyük bir sınav olacağını ifade etti.
Bugün 14:00 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:51 TSİ )
Yerel seçimler 2019 Mart'ta yapılacak
Karaosmanoğlu, katıldığı AKP İlçe Başkanlığı bayramlaşma programında yerel seçimlerin 2019 Mart ayında yapılacağını açıkladı.
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Bugün 14:00 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Erol Demirbek - yerel seçimlerin 2019 martında yapılacağına inanan var mı ?
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