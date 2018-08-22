Yerel seçimler 2019 Mart'ta yapılacak

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AKP İlçe Başkanlığı bayramlaşma programında gelecek yerel seçimler için önemli açıklamalarda bulundu. Karaosmanoğlu, yerel seçimlerin 2019 Mart ayında yapılacağını belirterek yerel seçimlerin büyük bir sınav olacağını ifade etti.