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Yerel seçimler 2019 Mart'ta yapılacak

Karaosmanoğlu, katıldığı AKP İlçe Başkanlığı bayramlaşma programında yerel seçimlerin 2019 Mart ayında yapılacağını açıkladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AKP İlçe Başkanlığı bayramlaşma programında gelecek yerel seçimler için önemli açıklamalarda bulundu. Karaosmanoğlu, yerel seçimlerin 2019 Mart ayında yapılacağını belirterek yerel seçimlerin büyük bir sınav olacağını ifade etti.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - yerel seçimlerin 2019 martında yapılacağına inanan var mı ?

Yanıtla . 0Beğen 22 Ağustos 15:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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