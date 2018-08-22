Haydi bakalım Keskin sahalar seni bekliyor

Kentimizin genç teknik adamlarından, beyin ameliyatı geçiren Volkan Keskin, yeniden sahalara döneceği günü iple çekiyor. Aniden fenalaşan ve acilen ameliyat edilen Volkan Keskin, evinde tedavini sürdürüyor. Bayram mesajı da yayınlayan Keskin, sporcu gücüyle yeniden ayağa kalkmaya hazırlanıyor. Bizler de kendisinin bayramını kutluyor ve tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz…