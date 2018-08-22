Kentimizin genç teknik adamlarından, beyin ameliyatı geçiren Volkan Keskin, yeniden sahalara döneceği günü iple çekiyor. Aniden fenalaşan ve acilen ameliyat edilen Volkan Keskin, evinde tedavini sürdürüyor. Bayram mesajı da yayınlayan Keskin, sporcu gücüyle yeniden ayağa kalkmaya hazırlanıyor. Bizler de kendisinin bayramını kutluyor ve tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz…
Bugün 14:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:04 TSİ )
Haydi bakalım Keskin sahalar seni bekliyor
Kentimizin genç teknik adamlarından, beyin ameliyatı geçiren Volkan Keskin, yeniden sahalara döneceği günü iple çekiyor.
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Bugün 14:03 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz