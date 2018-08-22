Körfez, lig öncesi son virajda!

Yeşil Siyahlılar kamp öncesi ilk hazırlık maçını Pendikspor ile yapmış, bu mücadele 0-0 sona ermişti. 3 Ağustos’ta Bolu Termal’de üs kuran ekibimiz, burada da 4 hazırlık maçı yaptı. Çatalca’yı ve Sancaktepe’yi Sinan’ın golleri ile 1-0 mağlup eden Kocaelispor, Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı, Şile Yıldızspor’a ise 1-0 mağlup oldu. Takım savunması ve mücadele noktasında iyi sinyaller veren ekibimiz, ofans hattındaki kısırlığa şu an için çözüm bulabilmiş değil.
KEMAL AKBABA VE ORHAN GÜLLE İDDİASI
31 Ağustos’ta sona erecek olan yaz transfer dönemi öncesi gözler transfer yasağının kalkıp kalkmayacağına çevrildi. İddialar arasında bir süredir farklı bir antrenör eşliğinde Bolu’da antrenman yapan bir grup futbolcunun, Kocaelispor’un anlaştığı transferler olduğu, her birinin peşinatlarını aldığı, bu futbolcular arasında Kemal Akbaba ve Orhan Gülle’nin de olduğu yer alıyor. Yönetimin bayramdan sonraki aksiyonu merak ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz