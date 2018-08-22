Doğukan’dan Kocaelispor camiasına yakışan veda mesajı: Bu armanın değerini iyi biliyorum…

Kocaelispor’da Bolu kampı sonrası Onur Kandöken, Ferhat Ertukuş ve Doğukan Saçar’a teşekkür edilmişti. Kocaelispor’un genç ve beyefendi futbolcularından Doğukan Saçar, veda açıklamasında son derece anlamlı ifadelere yer verdi.

ALT YAPIDA ŞEREFLE KAPTANLIK DA YAPTIM…

Başarılı futbolcu açıklamasında “5 yıldır formasını terlettiğim Kocaelispor Kulübü’nden ayrılmış bulunmaktayım. Alt yapısında kaptanlığını da yaptığım, iyi-kötü her durumunda taşıdığımız formanın ve armanın değerini bilerek mücadele ettim, armanın değerini yükseltmek için çabaladım. Velhasıl nasipten öteye bir şey yokmuş. Bazı şeyleri yaşamadan olmuyor. Yuvadan uçma vakti. Her şey için teşekkür ederim” dedi.