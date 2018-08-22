Başaranspor kulüpleri uyarıyor!

1. Amatör küme Futbol Ligi B Grubu’nda yer alan Başaranspor’da anlaşma yapılan futbolcuların kafasının karıştırılmaya çalışıldığı iddiası, kulüp teknik ekibi ve yönetiminin tepkisiyle karşılanıyor. Başaranlı kurmaylar, kendilerinin anlaştığı futbolcularla görüşmeye çalışan kulüplere ulaşıyor ve kendilerini uyararak durumu anlatmak zorunda kalıyor. Kulüpler de “Bilmiyorduk” diyerek özür diliyor.

BAŞARANSPOR’UN BU SEZONKİ “RESMİLEŞEN” KADROSU:

GEÇEN SEZONDAN TAKIMDA KALANLAR:

Orkun Duman

Kerem Balaban

Görkem Balaban

Metehan Mete

Y.Emre Akatay

Aytaç Çiçek

Bilal Ceviz

Fatih Han

Ferdi Kılıç

İlyas Namazcı

DIŞ TRANSFERLER:

İsim soyad: Geldiği kulüp:

Birtan Girgin (Eşmespor)

Enes Çayırova (D.Birlik)

Sercan Şekersoy (Derbent)

Serdar Özdil (Yavuzspor)

Enes Tümer (Kartepe Bel.)

Recep Gazi (MAP Kavaklı)

Tamer Koç (Devrekspor)

Hakan Erdem (Yavuzspor)

Ali Sak (Gültepespor)

Recep Arslan (Koc.Güneş)

Burak Yılmaz (G.Asarköy)

H.Cem Leblebici (Y.Kaptan)

Cem Sayan (Sanayispor)

Ali Tanişman (Kağıthane)

Talha Akçakaya (Yenişehir)

Murat Bostan (Tavşantepe)