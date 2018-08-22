Milli Takıma bizden 3 futbolcu daha!

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün İzmitli yıldızları, orta saha oyuncusu Ece Tekmen, sağ bek ve orta sahada oynayabilen Leyla İlter ile forvet Erva Karaovalı, U-17 Milli Takım kadrosuna davet edildi. Millilerimiz Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de 4 Eylül ve 6 Eylül’de hazırlık maçlarını oynadıktan sonra Türkiye’ye dönecek. Milli takımımızın kaptanlığını daha önce de olduğu gibi Ece Tekmen yapacak. İzmitli kızlarımıza ve Milli takımımıza başarılar diliyoruz.