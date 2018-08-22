Bayrak kampanyasına bir destek de Taşdelen’den!

Hodri Meydan’ın başlattığı yoğun katılımın gerçekleştiği bayrak kampanyasına, şehrin dört bir yanından destek geliyor. Birçok ilçe, mahalle ve sokak Yeşil Siyah renklerle donanırken, bu görüntüler şehre ayrı bir hava katıyor. Milletvekillerinin, siyasilerin, esnafın ve halkın destek verdiği bayrak kampanyasına bir destek de Gökmen Taşdelen’den geldi. “Kocaelispor’umuza Şampiyonluk Yolunda Başarılar Dileriz” yazılı Kocaelispor bayrağı da yürüyüş yolundaki yerini aldı.