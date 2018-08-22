Futbolda 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 31 Ağustos'ta sona erecek. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.
Bugün 14:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:14 TSİ )
8 gün sonra 1. transfer dönemi bitecek
Futbolda 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 31 Ağustos'ta sona erecek.
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Bugün 14:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz