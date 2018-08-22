Fındıkçı Başkan Nebil Uzun’dan mesaj var

Başkan Uzun, bol bol fındık toplarken “Yeni sezonda puanları da söyle toplayacağız. Bu sezon daha da iddialıyız. Üretimlerimizin karşılığını almak istiyoruz” dedi.
GENÇLİĞE HİZMETE DEVAM
Türkiye’nin en iyi altyapı kulüplerinden biri olarak nitelendirilen ve yıllardır yaptığı yatırımların karşılığını almaya başlayan Yeşil Siyahlı ekibin başkanı ve Kocaelispor eski başkanı Nebil Uzun “Şampiyonluk falan bunlar günü birlik şeyler. Asıl başarı bizim yaptığımızdır. Gençlerle sahaya çıkıyoruz, transfer yapmıyoruz. Kendi yağımızla kavruluyoruz ve Kocaeli’nin çocuklarını dünyaya ihraç ediyoruz. Bu da bize gurur veriyor. Üretimimiz artarak sürecek. Tıpkı bu fındıklar gibi” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz