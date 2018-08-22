Nazlıgül: Herkesin bayramı kutlu olsun

Kocaeli Spor Masörleri Derneği Başkanı Adil Nazlıgül, tüm por camiasının, üyelerinin ve sevdiklerinin bayramını kutladı. Nazlıgül mesajında Biz spor camiası olarak büyük bir aileyiz. Dernek başkanı olarak da, bir spor adamı olarak da herkesin bayramını can-ı gönülden kutluyorum” dedi.