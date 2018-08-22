Kocaeli Spor Masörleri Derneği Başkanı Adil Nazlıgül, tüm por camiasının, üyelerinin ve sevdiklerinin bayramını kutladı. Nazlıgül mesajında Biz spor camiası olarak büyük bir aileyiz. Dernek başkanı olarak da, bir spor adamı olarak da herkesin bayramını can-ı gönülden kutluyorum” dedi.
Bugün 14:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:25 TSİ )
Nazlıgül: Herkesin bayramı kutlu olsun
Kocaeli Spor Masörleri Derneği Başkanı Adil Nazlıgül, tüm por camiasının, üyelerinin ve sevdiklerinin bayramını kutladı.
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Bugün 14:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz