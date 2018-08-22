Türkiye’den 780 milyarlık atılım

Hükümet, imalat sanayisinde yaklaşık 780 milyarlık ara malı ithalatını oluşturan ürünlerin ülke içinde karşılanma oranını artırmak için üretim ajandasını hazırladı. Yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilirken, bu tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekân hazırlıkları, tasarım evleri yapılacak.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Elektronik, robotik, sensör teknolojilerine yatırım yapılacak, yarı iletken teknolojilerinde tasarım evleri yaygınlaştırılacak. Panel, batarya teknolojileri, güç elektroniği sistemlerine yönelik çalışmalar hızlandırılacak. Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümlerin yaygınlaştırılmasına yönelik yerli üretim desteklenecek.

DİKİŞSİZ BORU ÜRETİMİ

Ana metal sanayisinde sürdürülebilir ve güvenli girdi tedariki sağlanacak. Ara malı ithalatını oluşturan yaklaşık 3 bin ürün grubu içinde teknoloji düzeyine göre 43 gruba odaklanılacak. Yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilecek. Bu kapsamda tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekân hazırlıkları yapılacak. Demir-çelik sektörü üretiminde ithalatla karşılanan paslanmaz çelik, vasıflı çelik, yapısal çelik ve dikişsiz boru gibi yüksek katma değerli ürünlerin üretimine öncelik verilecek.