İhracatçı nefes alacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada Türk Eximbank'ın 2017 yılında ihracatçılara sağladığı 39.3 milyar dolarlık desteğiyle ihracatın yüzde 25’ini finanse ettiğini anımsattı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 arttığını bildiren Pekcan, rakamın 24.1 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

“İHRACATÇININ YANINDAYIZ”

Pekcan, söz konusu tutarın 14.5 milyar dolarının nakdi kredi, 9.6 milyar dolarının ise sigorta desteği olduğunu kaydetti. Pekcan, konu hakkındaki açıklamasında ise, “Eximbank, ihracatçımıza yıl sonuna kadar toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız” ifadesini kullandı.

“HEDEF 11 BİN İHRACATÇI”

Türkiye’de tüm bankacılık sistemi içinde verilen ihracat kredilerinin yaklaşık yüzde 45’inin Türk Eximbank tarafından kullandırıldığına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti: “Bakanlığımızın 100 günlük icraat programı çerçevesinde Eximbank’ın müşteri sayısı artırmak ve müşteriler arasında KOBİ’lerin toplam payını yükseltmek için yoğun çalışmalar yürüteceğiz. Eximbank finansman desteğinden yararlanan firmaların yüzde 69’u KOBİ niteliğinde. Bankanın ihracatçı portföyü 2017’de yüzde 16 arttı. Yıl başından bugüne kadar 900 ihracatçı daha kazanarak portföy 9 bin 871’e yükseldi. Yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçıya ulaşmak.”