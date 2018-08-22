Esnaf, “ücretli poşet” uygulamasından memnun

Konu hakkındaki açıklamasında uygulamayı destekleyen Palandöken, naylon poşetlerin ham maddesi petrol türevleri olduğundan uygulamanın 1 milyar doların üzerinde bir cari açığın önlenmesine de yardımcı olacağını bildirdi.

“KARARI DESTEKLİYORUZ”

Geri dönüşümü zor olan plastik poşetlerin çevreye verdiği zarara da dikkati çeken Palandöken, “Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için 1 Ocak 2019’dan itibaren parayla satılmasını destekliyoruz. Bu durum hem kullanımı azaltacak hem de çevreye verilen zararı en aza indirecek” değerlendirmesinde bulundu.