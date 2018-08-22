Kasap Döner, franchise bedelini TL’ye çevirdi

Sarıtaş, anlaşmaların dolar değil TL cinsinden yapılması çalışmalarına destek amacıyla 50 bin dolar olan franchise bedelini 150 bin lirada sabitlediklerini belirtti.

EKONOMİK GELİŞMELER TAMAMEN MANİPÜLATİF

Sarıtaş, konu hakkındaki açıklamasında, “Franchise yatırımcılarından 150 bin liralık isim hakkı dışında aylık royalty, reklam ve lojistik bedellerini de almıyoruz” ifadelerini kullandı. ABD dolarının son günlerdeki aşırı yükselişinin, piyasa dinamiklerinden çok manipülatif olduğunun altını çizen Sarıtaş, şöyle konuştu:

DAYANIŞMAYA DAVET!

“Bu manipülasyonu kırmak için de en küçükten en büyüğe hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bu sayede piyasada ABD dolarına karşı talebin azalması ile doların ateşinin bir nebze olsun düşmesi sağlanacak. Başta perakende ve gıda sektörü olmak üzere herkesi de bu dayanışmaya davet ediyoruz.”