“Yeni görev Türkiye’ye güvenin göstergesi!”

2011’den bu yana Metro Toptancı Market Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten, bu yılın nisan ayında ise şirketin Türkiye ve İtalya’dan Sorumlu ‘Operating Partner’ı olarak Metro Toptancı Market'in Global Yürütme Kurulu'na giren Kubilay Özerkan, bunun Türkiye’ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

“POLİTİK BEKLENTİ VAR!”

Türkiye’nin performansının merkezde büyük bir dikkatle izlendiğinin altını çizen Özerkan, “Türkiye, Metro’nun yatırımda ve büyümede öncelikli ülkelerinden biri haline geldi. Bu Türkiye’nin potansiyeline olan inancı kanıtlayan bir durum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin potansiyeline rağmen ülkeye daha önce hiç yatırım yapmamış firmaların güven, sağlam bir hukuk altyapısı ve sürdürülebilir politikalar beklentisi olduğunun altını çizen Özerkan, şöyle konuştu:

“BÜYÜK SORUN YOK!”

“Fakat Türkiye'de yatırım yapmış uluslararası firmalar için bu saydıklarım büyük problemler değil, çünkü bu ülkede yaptıkları yatırımın karşılığını fazlasıyla almışlar ve almaya da devam ediyorlar. Dolayısıyla yeni yatırımlar için Türkiye’de yatırımı olan şirketlerin özendirilmesi yatırım gelmesi konusunda çok daha etkin olacaktır” diye konuştu.