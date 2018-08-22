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Bugün 14:33 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:24 TSİ )

Saadet Partisi bayramlaştı

Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatları her bayram olduğu gibi İzmit İlçe Binası’nda gerçekleştirilen programla birlikte bayramlaştı.

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Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatları her bayram olduğu gibi İzmit İlçe Binası’nda gerçekleştirilen programla birlikte bayramlaştı. Bayramlaşma programına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejerdoğlu, Saadet Partisi MYK üyesi Recep Sardoğan, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy ve partililer katıldı.

AKP’NİN DEĞİL TÜRKİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜNE İHTİYAÇ VAR

Bayramlaşma programında konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “Bayramlar her birimizin mutlu ve huzur içerisinde olmamız için fırsattır. Fakat her bayramda siyasetçiler olarak bir önceki bayramın daha iyi bir sonrakinin daha kötü olduğunu görüyoruz. Bir önceki bayram ramazan bayramında daha umutluyduk ama bugün baktığımızda ekonomik olarakda terör sorunları olarakda kötüye gidiyoruz. Türkiye'nin kardeşliğe üretime ihtiyacı var Türkiye'nin bütünlüğüne ihtiyacı var. Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisinin bütünlüğüne değil tüm Türkiye’nin bütünlüğüne ihtiyacı var” dedi.

MÜCADELEYE DEVAM

Ardından konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, “İçinde olduğumuz kurban bayramının her birimize hayır getirmesini diliyorum. Bayramlar iyi ki var. Ülkemizin yaşadığı bu süreçte böyle günlerin olması en azından bir nebze olsun sıkıntılı günleri hafifletiyor. Biz sadece kendi şahsımızda mutlu olmak isteyen değil herkesin rahat ve mutlu olmasını isteyen insanlarız. Biz günü birlik çalışmaların bir parçası değiliz. Biz bu mücadelenin içerisinde siyaset olarak istediğimiz rakamlara ulaşamadık ama neticede hayat devam ediyor. Biz her şeye rağmen bu mücadelemizden vazgeçmemek zorundayız. Bizim için imtihan devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu mücadelemizi başarıya ulaştırmak için gayret edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Bugün 14:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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