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Bugün 14:51 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:53 TSİ )

Dolara karşı güç birliği!

ABD'nin 2 yıl önce seçilen başkanı Donald Trump'ın doları küresel bir şantaj aracı haline getirmesi ve başta Çin olmak üzere bazı ülkelerle başlattığı ticaret savaşı, dolara alternatif arayışlarını hızlandırdı.

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ABD'nin 2 yıl önce seçilen başkanı Donald Trump'ın doları küresel bir şantaj aracı haline getirmesi ve başta Çin olmak üzere bazı ülkelerle başlattığı ticaret savaşı, dolara alternatif arayışlarını hızlandırdı. Birçok ülke dolara bağımlılığı azaltmak için yerel para birimleri ile ticaret konusunda önemli adımlar atmayı hızlandırdı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE KATAR

Merkez bankalarının karşılıklı olarak imzaladıkları para takası (swap) anlaşmaları ve aynı amaca yönelik oluşturulan ödeme sistemleri ile, doların küresel hakimiyetinin önümüzdeki dönemde azalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son iki aydır dolar kuru üzerinden ekonomisi kuşatılmaya çalışılan Türkiye, yerel para birimi ile ticarette önemli anlaşmalara imza atıyor. Hâlen yüzde 6.4 olan TL'nin dış ticaretteki payını 2023'te yüzde 15'e çıkarmayı hedefleyen Türkiye, Çin ve İran'ın ardından son olarak Katar'la para takası anlaşması imzaladı.

Bugün 14:51 TSİ - Ekonomi

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