Gayrimenkulde Katar’la ortaklık!

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde, Katar’ın 15 milyar dolar yatırım yapacağı gündeme geldi. Ardından, Katar devlet fonu iştiraki olan Türkiye’de SPK lisanslı Qinvest Portföy Yönetimi AŞ; Türk firma Re-Pie ile beraber gayrimenkul yatırım fonu kurdu. Yapılan açıklamada, fonun ilk etapta 1 milyar dolar getirmesi beklendiği bildirildi.

YÖNETTİĞİ VARLIK 1 MİLYARIN ÜZERİNDE

Gayrimenkul yatırım fonu Yönetim Şirketi Re-Pie’dan yapılan açıklamaya göre kurucunun Qinvest, yöneticinin Re-Pie olduğu fonun, alternatif fon pazarında kurucu ve yöneticinin farklı olduğu ilk fon olduğu açıklandı. Fonun SPK tarafından onaylanan iç tüzüğüne göre; döviz bazlı kiracısı olan ticari mülklere yatırım yapılacak. Son dönemde Türkiye’ye en büyük desteği sağlayan Katar’ın Türkiye’deki portföy yönetim şirketi Qinvest, SPK verilerine göre 1 milyar liranın üzerinde varlık yönetiyor.