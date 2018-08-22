Darıca Diriliş Kampı verimli kullanılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca’da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan devir alınarak hayata geçirilen Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nı ziyaret etti. Darıca Bayramoğlu’nda deniz kenarında kurulan tesisle eğitim, kültür, sosyal ve gelişime dönük her türlü aktivenin yanı sıra gençlerin gönüllerince vakit geçirebildikleri bir alana kavuşturduklarını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Tesisimiz spor, toplantı, seminer gibi organizasyonlarda kadınlara hizmet ediyor. Gençlerimizin ve kadınlarımızın güçlenmesini istiyoruz. Bu sebeple bu tesisleri kentimize kazandırıyoruz” açıklamasını yaptı.

GÖREVLERİNİN BAŞINDALAR

Darıca Bayramoğlu’nda hayata geçirilen Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nın son derece verimli kullanıldığını da ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Bu tesisimiz nezih ortamıyla gençlerimize ve kadınlarımıza hizmet veriyor. Özel bir ekibimiz bu cennet gibi alanda çalışmalarını sürdürüyor. Hanım kardeşlerimize, kızlarımıza ve gençlerimize hizmetin en güzelini sunmak için görevlerinin başındalar” ifadelerini sarf etti.