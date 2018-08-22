AKP Karamürsel İlçe Teşkilatı’nın bayramlaşma programı dün saat 09:30’da ilçe binasında gerçekleşti. İlçe Başkanı Recep Demirel’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve partililer katıldı. İlçe Başkanı Recep Demirel’in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başlayan bayramlaşma töreni, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve AKP Milletvekili İlyas Şeker’in Kurban Bayramını kutlama konuşmaları gerçekleşti. Son olarak Teşkilat üyelerinin birbirleri ile bayram kutlamasını gerçekleştirerek son buldu.
Bugün 14:54 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:55 TSİ )
AKP Karamürsel’de “Şeker”li bayramlaşma
AKP Karamürsel İlçe Teşkilatı’nın bayramlaşma programı dün saat 09:30’da ilçe binasında gerçekleşti.
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Bugün 14:54 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz