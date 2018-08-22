Ak Çayırova, bayramlaştı

AKP Çayırova İlçe Başkanlığı'nın bayramlaşma programına İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova Belediye Meclis Üyeleri, AKP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler, icra ve ana kademe parti yöneticileri, mahalle teşkilat mensupları katıldı. AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür kısa bir bayram temennisi ile partililerine hitap etti. Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci de herkesin bayramını kutladı. AKP Kocaeli Milletvekili M.Akif Yılmaz da partililere yönelik yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin 18 yıldır kesintisiz ülkeyi yönettiği ve aldığı noktadan getirdiği konumu özetledi.