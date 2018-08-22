AKP Çayırova İlçe Başkanlığı'nın bayramlaşma programına İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova Belediye Meclis Üyeleri, AKP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler, icra ve ana kademe parti yöneticileri, mahalle teşkilat mensupları katıldı. AKP Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür kısa bir bayram temennisi ile partililerine hitap etti. Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci de herkesin bayramını kutladı. AKP Kocaeli Milletvekili M.Akif Yılmaz da partililere yönelik yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin 18 yıldır kesintisiz ülkeyi yönettiği ve aldığı noktadan getirdiği konumu özetledi.
Bugün 14:55 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:57 TSİ )
Ak Çayırova, bayramlaştı
AKP Çayırova İlçe Teşkilatı, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın katılımı ile parti binasında bir araya gelerek bayramlaşma programını gerçekleştirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:55 TSİ - Siyaset
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz