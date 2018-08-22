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GTO, çörek dağıttı

Gebze Ticaret Odası, Kurban Bayramı öncesi Kent Meydanı'nda vatandaşlara bayram çöreği dağıttı.

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Gebze Ticaret Odası, Kurban Bayramı arifesinde Gebze'ye has bayram çöreğini dağıttı. Gebze'de Kent Meydanı'nda, Çayırova'da Fatih Caddesi'nde, Darıca'da Çınar Mevkii'nde, Dilovası'nda Belediye Hizmet Binası önünde bayram çöreği dağıtılırken, vatandaşlar ilgi gösterdi. . Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, "Gebze'de yaşayanlar yıllardır bu çöreğin tadını bilir. Kel Tatar lakaplı Fahri Usta tarafından yapılmış ve sadece Gebze'ye has olan bir ürün bu ekmek.

ÇÖREĞİN TANINMASI

Senede sadece 2 defa arife günleri çıkıyor. Esas lezzetini içine katılan anason, tarçın ve karanfilden alıyor. Biz Gebze Ticaret Odası olarak dışarıda da bu çöreğin tanınmasını sağlamak için patent başvurusunda bulunmuştuk. Bundan sonra da Gebze'nin bir ürünü olmuş olacak. 15 gün boyunca insanlar bunu dolapta saklayabiliyor. 15 gün sonra yiyince de aynı tadı alabiliyorlar" dedi. Gebze Çöreği dağıtımında GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler'in yanı sıra, Kayhan Özler, Baran Aydın, Yücel Yılmazel, Oğuz Şerifalioğlu ve çalışanlarda yer aldılar.

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