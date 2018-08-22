Vatandaşlar bu kurban bayramında hayvan pazarları yerine besi çiftliklerini tercih etti. Kapasitelerinin üzerinde kurban kesimi alan besi çiftliklerinde sıkıntılar da peş peşe geldi. Bu sorunlardan bir benzeri de Kösemen Besi Çiftliğinde yaşandı. Bir ay önce çiftlikten kurban alan ve ilk gün öğle vakti saat 14'e sıra verilen bir vatandaşımız, saat 19.30’a kadar beklemek zorunda kaldı. Vatandaşımız yaşadığı sıkıntıları şu ifadelerle anlattı: "Gelen müşteri ya erken verirsin ya almam kurban deyince herkesi sıradan kaydırıp sesi çıkmayanı geriye bırakmış. Daha vahimi aynı hisseyi farklı fiyatlardan satmışlar. Pislik isgüzarlık diz boyu."
Bugün 15:04 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:11 TSİ )
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor!
Vatandaşlar bu kurban bayramında hayvan pazarları yerine besi çiftliklerini tercih etti. Kapasitelerinin üzerinde kurban kesimi alan besi çiftliklerinde sıkıntılar da peş peşe geldi. Bu sorunlardan bir benzeri de Kösemen Besi Çiftliğinde yaşandı.
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Bugün 15:04 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz