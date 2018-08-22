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Bugün 15:13 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:15 TSİ )

Siyah-beyaz buluşma!

Körfez'in sevilen gençlerinden olan; aynı zamanda fanatik Beşiktaş taraftarlığı yapan Murat Kurt ile Atakan Yavuz, dostlukları ve arkadaşlıklarıyla herkese örnek oluyorlar.

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Körfez'in sevilen gençlerinden olan; aynı zamanda fanatik Beşiktaş taraftarlığı yapan Murat Kurt ile Atakan Yavuz, dostlukları ve arkadaşlıklarıyla herkese örnek oluyorlar. Fırsat buldukça bir araya gelen iki dostun sohbeti; hiç şüphesiz ki Beşiktaş oluyor.

Bugün 15:13 TSİ - Gündem

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