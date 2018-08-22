Körfez'in sevilen gençlerinden olan; aynı zamanda fanatik Beşiktaş taraftarlığı yapan Murat Kurt ile Atakan Yavuz, dostlukları ve arkadaşlıklarıyla herkese örnek oluyorlar. Fırsat buldukça bir araya gelen iki dostun sohbeti; hiç şüphesiz ki Beşiktaş oluyor.
Bugün 15:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:15 TSİ )
Siyah-beyaz buluşma!
Körfez'in sevilen gençlerinden olan; aynı zamanda fanatik Beşiktaş taraftarlığı yapan Murat Kurt ile Atakan Yavuz, dostlukları ve arkadaşlıklarıyla herkese örnek oluyorlar.
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Bugün 15:13 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz