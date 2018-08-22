Siyah-beyaz buluşma!

Körfez'in sevilen gençlerinden olan; aynı zamanda fanatik Beşiktaş taraftarlığı yapan Murat Kurt ile Atakan Yavuz, dostlukları ve arkadaşlıklarıyla herkese örnek oluyorlar. Fırsat buldukça bir araya gelen iki dostun sohbeti; hiç şüphesiz ki Beşiktaş oluyor.