Öğretmeniyle buluştu

Körfez Güney Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde Mevlana Temizlik’in sahibi ve işletmecisi Selim Ay, 30 yıl önce öğrenciyken dersine giren edebiyat öğretmeni Sibğatullah Çelik ile bir araya geldi; öğrencilik yıllarında ki anılarını konuştular. Bu bir araya gelişten, her iki tarafında memnun olduğunu belittiler.