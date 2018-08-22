Körfez Güney Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde Mevlana Temizlik’in sahibi ve işletmecisi Selim Ay, 30 yıl önce öğrenciyken dersine giren edebiyat öğretmeni Sibğatullah Çelik ile bir araya geldi; öğrencilik yıllarında ki anılarını konuştular. Bu bir araya gelişten, her iki tarafında memnun olduğunu belittiler.
Bugün 15:26 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Öğretmeniyle buluştu
Körfez Güney Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde Mevlana Temizlik’in sahibi ve işletmecisi Selim Ay, 30 yıl önce öğrenciyken dersine giren edebiyat öğretmeni Sibğatullah Çelik ile bir araya geldi; öğrencilik yıllarında ki anılarını konuştular.
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Bugün 15:26 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz