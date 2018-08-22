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30’ncu yıl kutlaması

Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve aslen Amasyalı olan Hatice- Adnan Uçar çifti, evliliklerinin 30. yılını kutladılar.

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Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve aslen Amasyalı olan Hatice- Adnan Uçar çifti, evliliklerinin 30. yılını kutladılar. Eşi Adnan Uçar'ın kendisine önce çiçek almasına; daha sonra ise özel bir mekana götürerek bu güzel ve özel günü birlikte kutlamasına çok memnun olan Hatice Hanım, mutlu olduğunu dile getirdi. 30 yıldır acısıyla-tatlısıyla; iyi ve kötü günde hep birlikte olduklarını, bundan sonra da aynı şekilde el ele olacaklarını söyledi.

Bugün 15:27 TSİ - Yaşam

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