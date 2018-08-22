30’ncu yıl kutlaması

Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve aslen Amasyalı olan Hatice- Adnan Uçar çifti, evliliklerinin 30. yılını kutladılar. Eşi Adnan Uçar'ın kendisine önce çiçek almasına; daha sonra ise özel bir mekana götürerek bu güzel ve özel günü birlikte kutlamasına çok memnun olan Hatice Hanım, mutlu olduğunu dile getirdi. 30 yıldır acısıyla-tatlısıyla; iyi ve kötü günde hep birlikte olduklarını, bundan sonra da aynı şekilde el ele olacaklarını söyledi.