Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve aslen Amasyalı olan Hatice- Adnan Uçar çifti, evliliklerinin 30. yılını kutladılar. Eşi Adnan Uçar'ın kendisine önce çiçek almasına; daha sonra ise özel bir mekana götürerek bu güzel ve özel günü birlikte kutlamasına çok memnun olan Hatice Hanım, mutlu olduğunu dile getirdi. 30 yıldır acısıyla-tatlısıyla; iyi ve kötü günde hep birlikte olduklarını, bundan sonra da aynı şekilde el ele olacaklarını söyledi.
Bugün 15:27 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
30’ncu yıl kutlaması
Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve aslen Amasyalı olan Hatice- Adnan Uçar çifti, evliliklerinin 30. yılını kutladılar.
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Bugün 15:27 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz