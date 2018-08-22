TEMAD, üyelerinin lisans eğitimi gören çocuk ve torunlarına öğrenim bursu verecek. Burs müracaatları TEMAD web sayfasından 15 Eylül 2018 ile 15 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanlığı, ve Gölcük TEMAD şubesi, belirlenen kriterlere sahip lisans öğrencilere 2018-2019 Eğitim Öğretim Döneminde Eğitim Bursu verecek. TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, “Burs başvurusu 15 Eylül 2018 ile 15 Ekim 2018 tarihleri arasında derneğin resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınacak” dedi.
Bugün 15:28 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
TEMAD'dan lisanslı öğrencilere burs
TEMAD, üyelerinin lisans eğitimi gören çocuk ve torunlarına öğrenim bursu verecek.
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Bugün 15:28 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz