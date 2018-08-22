TEMAD'dan lisanslı öğrencilere burs

TEMAD, üyelerinin lisans eğitimi gören çocuk ve torunlarına öğrenim bursu verecek. Burs müracaatları TEMAD web sayfasından 15 Eylül 2018 ile 15 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanlığı, ve Gölcük TEMAD şubesi, belirlenen kriterlere sahip lisans öğrencilere 2018-2019 Eğitim Öğretim Döneminde Eğitim Bursu verecek. TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, “Burs başvurusu 15 Eylül 2018 ile 15 Ekim 2018 tarihleri arasında derneğin resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınacak” dedi.