Başiskele halkı bayramlaştı

Başiskele’de düzenlenen geleneksel kent bayramlaşması dün geniş katılımla gerçekleşti. Belediye başkanı Hüseyin Ayaz’ın hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunması nedeniyle katılamadığı bayramlaşmada Ayaz’a meclis üyesi Ahmet Karaaslan vekâlet etti. Bu yıl 20’nci kez düzenlenen geleneksel kent bayramlaşması belediye hizmet binası bahçesinde gerçekleşti.

İKRAMLI BAYRAMLAŞMA

Dün sabah saat 11.00’de başlayan bayramlaşma programına AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Başiskele Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, ilçe teşkilatı, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.