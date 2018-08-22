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Darıcalılar, Çınaraltı Meydanı’nda buluştu

Darıcalılar, Çınaraltı Meydanı’nda dün gerçekleşen bayramlaşma merasimine büyük ilgi gösterdi. AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve belediye başkanı Şükrü Karabacak, ilçe halkı ile bayramlaştı.

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Darıca’da, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı dün Çınaraltı Meydanı’nda yapıldı. Programa AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve belediye başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlarda katıldı. Törende konuşan Başkan Karabacak, tüm katılanların bayramlarını kutladı.

ÖNCE BAŞKAN KONUŞTU

Darıca’da görev yaptığı 2004 yılından bu yana birçok önemli hizmeti hayata geçirdiklerini dile getiren belediye başkanı Şükrü Karabacak, “Yerelde büyük hizmetler yapıyoruz. Gücümüzü ise AK Parti hükümetimizden alıyoruz. İlçemizde her alanda çalışmalar sürüyor” dedi. Karabacak’ın ardından konuşan milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da programa katılanların bayramlarını kutladı.

“ZULMÜN KARŞISINDAYIZ”

Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren milletvekili Yılmaz, “Fakat bu zorlukları birlik ve beraberliğimizle aşacağız. Millet olarak bu topraklarda bin yıldır varız, güçlüyüz ve daha güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğiz.  Büyük sınavlardan geçtik. Dünyanın neresinde zulüm varsa orada zulme dur diyen bir Türkiye var. Zulmün ve zalimin karşısında olacağız, siyasi çıkarları olmadan kılını kıpırdatmayan ülkelere inat bizler her zaman mazlumun yanında olduk olmaya devam edeceğiz” dedi.

BİRLİKTELİK VURGUSU!

Bu alicenap tavrın ülkenin gücüne güç katacağını dile getiren Yılmaz, “Bizler bir ve beraber oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Sizlerin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından vatandaşlar protokol üyeleriyle bayramlaştılar.

Bugün 15:31 TSİ - Siyaset

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