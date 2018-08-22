Kartepe Uzunçiftlik Uzunbey Mahallesi Erkin Sokak adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi Sabri Koyun (80) 3 aydır tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. Melek Armağan’ın babası Sabri Koyun, Özgür Kocaeli Gazetesi muhabirlerinden Çiğdem Armağan ve TV 41’de çalışan Meltem Armağan’ın da dedesiydi. Sabri Koyun’un cenazesi Uzunbey Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Köy Mezarlığına toprağa verildi.
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Armağan kardeşlerin acı günü
Kartepe Uzunçiftlik Uzunbey Mahallesi Erkin Sokak adresinde ikamet eden çiftçi emeklisi Sabri Koyun (80) 3 aydır tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti.
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