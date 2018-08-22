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Kartepe Belediyesi hafta sonu açık

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı vergi affı kanunu başvurularının 27 Ağustos 2018 tarihinde sona ereceğinden, Kartepe Belediyesi 25-26 Ağustos 2018 Cumartesi-Pazar günlerinde hizmet verecek.

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18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun’ çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, kira, işgaliye, ilan ve reklam, eğlence vergi borçları yeniden yapılandırılıyor.

EMLAK SERVİSİ AÇIK

Vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Vergi Affı Kanunu’na başvurunun 27 Ağustos 2018 Pazartesi mesai saati bitiminde sona ereceğinden Kartepe Belediyesi 25-26 Ağustos 2018 Cumartesi-Pazar günlerinde mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binasında Emlak Servisi ile hizmet verecek.

HAFTA SONU BELEDİYE AÇIK

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak, yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulundu. Vergi affı süresinin uzatıldığına dikkati çeken Başkan Üzülmez “Belediyemize borcu olan vatandaşlarımız için yapılandırma fırsatı doğdu. Kanundan yararlanmak isteyen hemşehrilerimizin 27 Ağustos 2018 Pazartesi mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Hemşehrilerimizin yoğunluk yaşamamaları ve daha rahat hizmet alabilmeleri için 25-26 Ağustos 2018 Cumartesi-Pazar günlerinde Emlak Servisi hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.

TAKSİT İMKANI VAR

31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7143 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi cezası ve uygulanan gecikme zammının silindiğini belirten Başkan Üzülmez, ''Hemşehrilerimiz yeniden yapılandırma kapsamında 6 ile 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek” şeklinde konuştu.

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