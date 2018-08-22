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Sancaklı’dan Kocaelispor’a destek çağrısı

MHP Kocaeli İl teşkilatının bayramlaşma programında konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partililerden Kocaelispor’a sembolik olarak 1 TL destek istedi.

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MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nın Kurban Bayramı nedeniyle düzenlediği geleneksel bayramlaşma programı Yeni Cuma Camii yanı, Pertev Paşa Caddesinde gerçekleştirildi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, KOMİAD Başkanı Gürcan Kolay, Kamu Sen Temsilcisi Ömer Çeker, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu, Milletvekili adayları, ilçe yöneticileri ve il yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Birlik ve beraberlik meşalesidir

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Bayramlaşma programında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bayramlar umutsuzluğun koyu sisini dağıtan, karamsarlığın kalın örtüsünü kaldıran husumet ve kutuplaşmanın keskin yüzünü törpüleyen birlik ve beraberlik meşalesidir. Kurban birbirimize daha yakın durmanın bir imanıdır. Sıkılı yumrukları açmak, küskünleri barıştırmak için bayramlaşmalıyız. Bayram millet olmanın, bir olmanın ihanet kuşatmasını yaracak bir kaynaktır. Biz Türk milletinin sözünü değerlerini ve hedeflerini heyecanla taşıyoruz. Son yurdumuza gözümüz gibi bakıyoruz bakmaya da devam edeceğiz” dedi.

Yerel seçimlerde sürprizleri yapacağız

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Ünlü, “MHP bu ülkede nice bayramların teminatı olmaya devam edecektir. Bugün MHP’nin 49 yıllık birikimi ve tecrübesini yanılmayan ve yanıltmayan lideri Devlet bahçeli önderliğinde daha ileriye taşıma iddiası her zaman var olacaktır. Kocaeli il başkanı olarak önümüzdeki süreçte yine MHP Kocaeli Teşkilatı’nın güçlü kadroları önümüzdeki yerel seçimle MHP’nin hayali olan belediye başkanlıklarını da hediye edecek. 19 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde bu teşkilat sürprizleri yapacaktır. Adaylarımız, kamuoyu içinde sevilen sayılan isimler olacaktı” dedi.

Haç ile hilalin savaşı

Ünlü’nün ardından söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise, “Yüzyıllardır haç ile hilalin savaşı var. Müslümanlık ve Türklüğü bitirilmeye yönelik planlar var. Türkiye üzerinde de aynı oyunlar oynanıyor. Biz bunlara inat Türkiye Cumhuriyeti, bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkacağız. Biz ülkücüler bu vatanın teminatı ve gerçek sahipleriyiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, İslamiyet, Türklük ve hilalin son kalesidir. Yapmak istedikleri bizi bölmek ve istedikleri dünyayı kurmak. Bu ülkede çok ülkücü ve vatansever var” dedi.

Kocaelispor’a destek çağrısı

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Yaklaşan yerel seçimlere yönelik konuşma yapan Sancaklı, “Seçimde çok çalıştınız. MHP’ye yapılan saldırıları göğsümüzü gererek karşı durduk ve başarılı olduk. Önümüzde yerel seçimler var. 1 Ekim’de meclis açılıyor. Adayları belirleyeceğiz ve alanda olacağız. Kocaeli’de alabildiğimiz kadar belediyeyi almak istiyorum. Bu Millet artık bir şeyi fark etti. Dünyada hiçbir güç MHP’yi bitirmeye yetmek. Toplumun kabulleneceği adaylarla kırmızı çizgilerimiz dahilinde çalışma yapacağız. Kocaelispor’u eski günlerinden daha öne getirmek için kampanya başlattık. Lütfen gidin 1 TL yatırın. Bunun amacı bütün Kocaeli’nin kulübe sahip çıkmasıdır” şeklinde konuştu.

Bugün 16:19 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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