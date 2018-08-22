18 Ağustos’ta yapılan AKP’nin 6’ıncı olağan kongresi sonrasında AKP Kocaeli’de taşlar yerinden oynadı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın 24 Haziran seçimleri sonrasında oluşan kabinede görev almaması ve sonrasında olağan kongrede Merkez Karar Yürütme Kurulu’na (MKYK) girememesi, Işık’ın partide gücünü azalttı.

ZEYBEK'İN MKYK'YE GİRMESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

24 Haziran’da yapılan milletvekili genel seçimlerinde AKP’den ilk kez Kocaeli milletvekili seçilen Avukat Emine Zeybek’in olağanüstü kongre sonrasında Merkez Karar Yürütme Kurulu’na girmesi, AKP Kocaeli’de dengeleri değiştirdi. Daha önce AKP İl Başkanlığında yapılan bayramlaşmalarda hep Fikri Işık, konuşuyordu.

IŞIK'A KONUŞMA HAKKI VERİLMEDİ

Ama bugün AKP İl Başkanlığı’nda yapılan bayramlaşmada, partide gücünü iyice kaybeden ve sıradan bir milletvekili kalan Işık’ın yerine AKP’nin MKYK’na giren ve partide yıldızı parlayan Kocaeli Milletvekili Av. Emine Zeybek, konuştu. Aynı şekilde Kent Bayramlaşması’nda da Fikrı Işık’a konuşma hakkı verilmedi.