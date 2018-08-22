Büyükçelik, hastalara moral verdi

Vali Yardımcısı Büyükçelik ilk olarak İzmit Seka Devlet Hastanesi’ndeki yatan hastaları ziyaret etti. Büyükçelik’i Halk Sağlığı Başkanı Faruk Demirhan, İzmit Seka Devlet Başhekim Yardımcısı Özlem Haşim Atalay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Bilal Yavuz Demirkaya ve Seka Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Ahmet Demir karşıladı. Tek tek hastaları ziyaret eden Vali Yardımcısı Büyükçelik, hasta ve refakatçileriile görevli sağlık personelinin bayramını tebrik etti. Hoş sohbeti eksik olmayan Büyükçelik moral verici konuşmaları ile hasta ve refakatçilerinin yüzlerini güldürdü.

SAMET DEMİR’DEN BİLGİ ALDI

Büyükçelik ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki hastaları ziyaret etti. Halk Sağlığı Başkanı Faruk Demirhan, Büyükçelik’e burada da eşlik etti.Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Samet Demir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Zuhal Gümüştopuz, Süpervizör Murat Gün,Hastane Müdür Yardımcılarından Ali Yargıcı, Nöbetçi İdari Amir Muhammet Çukurlu, Güvenlik Vardiya Amirleri Musa Şen ve Muhammed Tatlıgül karşıladı. Kocaeli Devlet Hastanesi Kurmaylarından bilgi alan Vali Yardımcısı Büyükçelikyatan hasta servislerini gezdi.

HASTALAR ÇOK MEMNUN

Çiçeklerini, çikolatalarını alan hasta ve refakatçiler,bayram ziyaretinde bulunan Vali Yardımcısı Büyükçelik’e Kocaeli Devlet Hastanesi’nden övgü ile bahsederken, hastanede ilginin, hijyenin ve samimiyetin üst düzeyde olduğunu belirttiler. Büyükçelik, gerek Kocaeli, gerekse de Seka devlet hastanelerindeki görevli sağlık personellerine teşekkür ederken “Hastalarımız sizlere emanet arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyor, bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.