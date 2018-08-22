İş dünyası KOTO’da bayramlaştı

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) bayramlaşma programı geleneği bu yıl da sürdü. Oda başkanı Necmi Bulut ve meclis başkanı Akın Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya; oda yöneticileri; Hüseyin Gezer, Mikail Kayacı, Abdurrahman Çuhadar, Yusuf Erenkaya ve meclis üyeleri yoğun katılım gösterdiler.

BAŞKANLARDAN MESAJ!

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve meclis başkanı Akın Doğan tören sırasında bayram mesajlarını da paylaştı. Başkan Bulut, “KOTO ailesi olarak geleneksel bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Uzun tatile rağmen bugün aramızda olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bayramlarda doruğa çıkan birlik ve beraberliğimizin devamını diliyorum” derken bayram sonrası şehre dönecek olan vatandaşlara da yolda zamanla yarışmamaları temennisinde bulundu. Başkan Bulut, “Tüm vatandaşların sağ salim şehrimize dönmelerini temenni ediyorum. Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

"İŞ İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUZ"

KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Üyelerimizle kucaklaşmamıza vesile olan güzel günlerden bir tanesine daha eriştik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Bayram vesilesiyle ekonomide yaşanan dalgalanmanın da bir an önce durulması dileğinde bulunan Başkan Doğan, “Arkadaşlarımızın tecrübe ve işlerine olan bağlılıklarıyla bu süreci atlatacağına yürekten inanıyorum” dedi. Bayramlaşma programı aile fotoğrafıyla sona erdi.