Şeker: Bayramdan sonra dolar düşecek

GKD geleneksel bayramlaşmasını sahilde bulunan dernek kafesinde gerçekleştirdi. Programa; AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Ak Parti MKYK ve YDK üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, eski GKD Başkanları Sedat Köse, mevcut Başkan Umut Ongül, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, dernek, STK ve oda temsilcileri ile çok sayıda üye katıldı.

Vatandaş ne olursa olsun ülkesine sahip çıkıyor

Bayramlaşma programında konuşan GDK Başkanı Umut Ongül, “Ülkemize olan döviz kurlarındaki yükselişle ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Devletimizin yanındayız. Hükümet olarak gerekli tedbirlerin alınmasını rica ediyoruz” dedi. AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise, “Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Halimize ne kadar şükretsek azdır Etrafa baktığımızda ülkeleri görünce insan üzülüyor. Müslüman ülkelerdeki oyunların bitmesi o ülkelerin huzura kavuşması için dua etmemiz lazım. Bunun için çok çalışmamız lazım. Ülkemiz büyürse çevremizdeki ülkelerde bundan istifade eder. Türkiye bölgesinde rol model oluyor. Son olarak dövizle ilgili yapılan operasyonlarda amaç bunu önlemek. Türk halkı buna gereken cevabı verdi. Türkiye çok değişti. Vatandaş ne olursa olsun ülkesine sahip çıkıyor. Bunda da vereceğini bayramdan sonra doların aşağıya doğru seyredeceğine inanıyorum” dedi.