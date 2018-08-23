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Jandarma ve polis bayramlaştı

Kocaeli'de jandarma ve emniyet personelleri bayramlaşma törenleri düzenledi. Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, "Vatandaşlarımız huzur ortamı içerisinde bayramlarını kutluyor. Şu dakikaya kadar yaşanmış önemli bir olayımız bulunmamaktadır" dedi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı personelleri Kurban Bayramı'nın 2. gününde düzenlenen programlar ile bayramlaştı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenlerine Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ile kurumların personelleri katıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personeller ise Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş’ın ev sahipliğinde karakollarda bayramlaştı. Karakaş, görevdeki personellerin tek tek bayramlarını kutladı. Törenlerde konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, “Kocaeli’de alınan gerekli tedbirler harfiyen devam ediyor. Vatandaşlarımız huzur içerisinde bayramlarını kutluyorlar. Bir sıkıntımız yok. Huzurlu bir bayram geçiriyoruz. Sizler 24 saat esasına göre çalışıyorsunuz. Şuanda vatandaşlarımız huzur içerisinde bayramlarını kutlasın diye sizler mesai harcıyorsunuz. Vatandaşlarım adına hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Bugün 09:13 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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