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Tuzla-Çayırova bağlantısıyla kolay ulaşım

Tuzla- Çayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu çalışmasıyla rahat ulaşım sağlanacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte rahat ulaşım için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından sıkıntılı olan bölgeler tespit edilerek buralarda trafik akışını kolaylaştıracak çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Çayırova ile Tuzla Şifa Mahallesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak bağlantı yolları çalışması gerçekleştiriliyor. Proje ile iki bölge arasında yeni köprü ve yollar yapılarak Şifa Mahallesi ve Çayırova’nın birbirine bağlanması sağlanacak.

E-80’E BAĞLANACAK

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Çalışmaları süren projede köprü için fore kazık imalatları tamamlandı. Projenin bundan sonraki kısmında köprü temel çalışmaları yapılacak. Mevcutta Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80’e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi- Çayırova arasındaki ulaşım sorunu bağlantı yolları projeyle giderilecek. Bugün itibariyle Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri buradan Çayırova ve İzmit şehir merkezlerine ulaşım sağlayabiliyor.

90 METRELİK KÖPRÜ

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Projenin hizmete girmesiyle E-80’e bağlantı sağlanarak hem doğu-batı hem de kuzey güney yönlü trafik akışı gerçekleştirilecek. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmında inşa edilecek köprü ve bağlantı yolları iki bölgeyi birbirine bağlayacak. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü imalatı yapılıyor.

2 BİN 500 METRE YOL

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Proje ile 2 bin 500 metre de yol imalatı da gerçekleştirilecek. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir, bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapılacak. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirilecek. Yollara 5 bin 600 metrekare parke, 10 bin 150 metre bordür döşenecek. Yollarda 11 bin 725 ton asfalt malzeme kullanılacak.

Bugün 09:21 TSİ - Gündem

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