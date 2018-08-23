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Usta oyuncu hayatını kaybetti

Felaket Tellalı Onur Akay’dan bayramda da acı haber geldi. 87 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberini medyada `Felaket Tellalı` olarak da bilinen Onur Akay duyurdu.

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Ses sanatçısı Onur Akay, usta oyuncu Toron Karacaoğlu’nun vefat ettiğini duyurdu. Felaket Tellalı Onur Akay’dan bayramda da acı haber geldi. Altınoluk’ta tatil yapan ünlü sanatçı Onur Akay, Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Toron Karacaoğlu’nun, Altınoluk’taki evinde vefat ettiğini duyurdu. Akay, "Türk Tiyatrosu bir ustayı, Toron Karacaoğlu’nu kaybetti. Cüneyt Arkın dâhil olmak üzere, çok sayıda oyuncuyu sinemada seslendirdi. Unutulmayacak değerli oyuncumuz, Zeki Müren‘le aynı okulda ortaokulda okumuştu. Altınoluk’taki evinde vefat eden usta tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu’na, Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

TORON KARACAOĞLU KİMDİR?

Toron Karacaoğlu, 20 Ağustos 1931 tarihinde Bursa, Mudanya’da doğdu. 3 sene İstanbul Belediye Konservatuarı’nda eğitim aldı. Askerliğini yapıp geldikten sonra 1954 yılında Şehir Tiyatroları sınavını kazanıp bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. Sinemaya dublaj ile başladı. Hem tiyatro, hem seslendirme, hem radyo çalışmalarını birlikte yürüttü. Sinema ve dizi filmlerde oynamanın yanı sıra dublaj çalışmaları da yapan Toron Karacaoğlu, çoğunlukla Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi gibi filmlerde Cüneyt Arkın‘ı seslendirdi ve çok sayıda tiyatro, dizi ve sinemada rol aldı.

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