Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:44 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:52 TSİ )

Ve lig kapısı aralanıyor!

Kocaelispor sezon öncesi üçüncü etap çalışmalarına Vinsan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı. Takımda eksik bulunmazken, Yeşil Siyahlıların oldukça hırslı olduğu görüldü.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

16 günlük Bolu kampının ardından iki buçuk gün izin yapan Kocaelispor’da son etap çalışmaları başladı. Düzce’de Şile Yıldızspor ile oynanan son hazırlık maçındaki etkisiz futbol can sıkarken, teknik adam Galip Gündoğdu bu maçtaki düşük performansı kampın son gününün rehaveti olarak yorumladı.

BAYRAM KUTLAMASI

kosu-1535006883.jpg

Önceki gün Vinsan’da çalışan ekibimizde morallerin fena olmadığı görüldü. Galip Gündoğdu antrenman öncesinde takımın bayramını kutlarken “Sıkı bir kamp geçirdik. Günde çift antrenman yapmak kolay değil. Sadece yarın (dün) çift antrenman yapacağız, ondan sonra çalışmalarımız tek antrenman ile devam edecek. İlk maça aslanlar gibi çıkacağınıza inanıyor, hepinizin bayramını kutluyorum” dedi.

BERK VE ALİ KETEN YARIDA BIRAKTI

toplanti-1535006891.jpg

İkili, üçlü gruplar halinde serbest ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Galip Gündoğdu takımı 3 gruba ayırdı ve yarım sahada kontrol-pasa dayalı top kapma çalışmasına soktu. Son olarak yarım sahada yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi. Maçta özellikle Burak Süleyman’ın iştahı ve isteği dikkat çekerken, mücadele esnasında genç sol bek Berk ve stoper Ali Keten sakatlık yaşadığı için maçı yarıda bıraktı. Yeşil Siyahlılar dün sabah salonda ağırlık çalıştı, akşamki çalışmasını ise Vinsan’da yapacaktı.

Bugün 09:44 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ve lig kapısı aralanıyor! mask
Ve lig kapısı aralanıyor!
Güneşspor’dan Boluspor’a! mask
Güneşspor’dan Boluspor’a!
Engin Varıcıoğlu futbola veda etti mask
Engin Varıcıoğlu futbola veda etti
Gölcükspor, tarlada başlıyor! mask
Gölcükspor, tarlada başlıyor!
Alikahya 10 numarasını buldu! mask
Alikahya 10 numarasını buldu!
Bize göre geçen sezonun altın 11’i mask
Bize göre geçen sezonun altın 11’i
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
Milyonlarca emekliye maaş şoku! mask
Milyonlarca emekliye maaş şoku!
Kaya ailesinin acı günü mask
Kaya ailesinin acı günü
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu! mask
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu!
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor! mask
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor!

GALERİ

Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı mask
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı
CHP’ye bayram geldi mask
CHP’ye bayram geldi
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı! mask
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL