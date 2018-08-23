Ve lig kapısı aralanıyor!

16 günlük Bolu kampının ardından iki buçuk gün izin yapan Kocaelispor’da son etap çalışmaları başladı. Düzce’de Şile Yıldızspor ile oynanan son hazırlık maçındaki etkisiz futbol can sıkarken, teknik adam Galip Gündoğdu bu maçtaki düşük performansı kampın son gününün rehaveti olarak yorumladı.

BAYRAM KUTLAMASI

Önceki gün Vinsan’da çalışan ekibimizde morallerin fena olmadığı görüldü. Galip Gündoğdu antrenman öncesinde takımın bayramını kutlarken “Sıkı bir kamp geçirdik. Günde çift antrenman yapmak kolay değil. Sadece yarın (dün) çift antrenman yapacağız, ondan sonra çalışmalarımız tek antrenman ile devam edecek. İlk maça aslanlar gibi çıkacağınıza inanıyor, hepinizin bayramını kutluyorum” dedi.

BERK VE ALİ KETEN YARIDA BIRAKTI

İkili, üçlü gruplar halinde serbest ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Galip Gündoğdu takımı 3 gruba ayırdı ve yarım sahada kontrol-pasa dayalı top kapma çalışmasına soktu. Son olarak yarım sahada yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi. Maçta özellikle Burak Süleyman’ın iştahı ve isteği dikkat çekerken, mücadele esnasında genç sol bek Berk ve stoper Ali Keten sakatlık yaşadığı için maçı yarıda bıraktı. Yeşil Siyahlılar dün sabah salonda ağırlık çalıştı, akşamki çalışmasını ise Vinsan’da yapacaktı.