3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor sezonu Diyarbakır’da açacak. 2 Eylül Pazar günü Diyarbekirspor ile karşılaşacak olan Kırmızı Siyahlıları çok kötü bir zemin bekliyor olabilir. Uzun süreden beri stadın zeminine bakım yapılmadığı için yeşil zemin çok kötü bir hale geldi. Kalan dar zamanda zeminin düzeleceğine de pek ihtimal verilmiyor. Kısacası Gölcükspor, Diyarbakır temsilcisi ise tarlada 3 puan mücadelesi verecek!
Bugün 09:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:08 TSİ )
Gölcükspor, tarlada başlıyor!
3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor sezonu Diyarbakır’da açacak.
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Bugün 09:50 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz