Gölcükspor, tarlada başlıyor!

3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor sezonu Diyarbakır’da açacak. 2 Eylül Pazar günü Diyarbekirspor ile karşılaşacak olan Kırmızı Siyahlıları çok kötü bir zemin bekliyor olabilir. Uzun süreden beri stadın zeminine bakım yapılmadığı için yeşil zemin çok kötü bir hale geldi. Kalan dar zamanda zeminin düzeleceğine de pek ihtimal verilmiyor. Kısacası Gölcükspor, Diyarbakır temsilcisi ise tarlada 3 puan mücadelesi verecek!