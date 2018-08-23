İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde Arife günü meydana gelen olayda, Chevrolet Captiva marka bir beyaz cip az kalsın başka bir araca çarpıyordu. Cipin üzerine doğru geldiğini gören diğer sürücü son anda direksiyon kırarak kazayı kıl payı atlatmayı başardı. Kazayı atlatan sürücü cipin kullananın bir çocuk olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Babasının kucağında araç kullanan çocuğu görenler duruma tepki gösterirken, olay yerinden uzaklaşan cipin plakası tam olarak alınamadı.
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"Çocuk sürücü" az kalsın kaza yapıyordu!
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde Arife günü meydana gelen olayda, Chevrolet Captiva marka bir beyaz cip az kalsın başka bir araca çarpıyordu. Cipin sürücü koltuğunda bir çocuğun otruduğu gören diğer sürücüler durumu tepki gösterdi.
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Bugün 10:13 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz