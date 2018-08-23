Bayramın 3. gününde de sokaklar boş kaldı

Arife gününde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarla dolup taşan İzmit sokakları Kurban Bayramı’nın 1. ve 2. gününde olduğu gibi bayramın 3. gününde de boş kaldı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların büyük bir bölümü tatillerini geçirmek için memleketlerine gitmeyi tercih ederken bir bölümü de tatil beldelerine akın etti.

SEYYAR SATICILAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Kentin en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi, İstiklal Caddesi ve Yürüyüş Yolu’nda in cin top oynarken sokaklar seyyar satıcılar ve esnaflara kaldı. Bayram tatil yapmak yerine çalışmayı tercih eden esnaf boş sokaklarda satış yapmaya çalıştı. Bayram tatilinin sona ereceği 26 Ağustos Pazar gününden itibaren vatandaşların İzmit’e dönüşüyle birlikte cadde ve sokakların tekrardan yoğunlaşması bekleniyor.