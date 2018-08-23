Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:30 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:50 TSİ )

Derince'de kurban rezaleti!

Derince ilçesi Sırrıpaşa Uzunoğlu Sokak’ta bayramın ikinci gününde kurbanlarını kesen vatandaşlar toprağa gömmek yerine çöp konteynerlerine atınca ortaya çirkin görüntüler çıkarken, etrafa da pis bir koku yayıldı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince ilçesi Sırrıpaşa Uzunoğlu Sokak’ta bayramın ikinci gününde kurbanlarını kesen vatandşlar toprağa gömmek yerine çöp konteynerlerine atınca ortaya çirkin görüntüler çıkarken, etrafa da pis bir koku yayıldı. Belediye temizlik ekiplerinin zamanında müdahale etmemesi sonucu atılan atıklar çöplerden taşarak, yerlere düştü. Sıcak havanın da etkisiyle kötü koku ve sinekler çevrede ikamet eden vatandaşları çileden çıkarttı. Yaşanan çirkin görüntüyü resimleyen Milletvekili adaylarından Gürbüz Aslan, görevlileri çalışmaya davet etti.

Bugün 10:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fikri Işık SUSTU, Emine Zeybek KONUŞTU mask
Fikri Işık SUSTU, Emine Zeybek KONUŞTU
Lastik İş yeni başkanıyla ilk kez bayramlaştı mask
Lastik İş yeni başkanıyla ilk kez bayramlaştı
Şeker: Bayramdan sonra dolar düşecek mask
Şeker: Bayramdan sonra dolar düşecek
Körfez Emniyet'te bayramlaşma yapıldı mask
Körfez Emniyet'te bayramlaşma yapıldı
Büyükçelik, hastalara moral verdi mask
Büyükçelik, hastalara moral verdi
Körfez’deki bayramlaşmada birlik ve beraberlik mesaj verildi mask
Körfez’deki bayramlaşmada birlik ve beraberlik mesaj verildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
Milyonlarca emekliye maaş şoku! mask
Milyonlarca emekliye maaş şoku!
Kaya ailesinin acı günü mask
Kaya ailesinin acı günü
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu! mask
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu!
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor! mask
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor!

GALERİ

Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı mask
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı
CHP’ye bayram geldi mask
CHP’ye bayram geldi
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı! mask
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL