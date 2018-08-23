Derince ilçesi Sırrıpaşa Uzunoğlu Sokak’ta bayramın ikinci gününde kurbanlarını kesen vatandşlar toprağa gömmek yerine çöp konteynerlerine atınca ortaya çirkin görüntüler çıkarken, etrafa da pis bir koku yayıldı. Belediye temizlik ekiplerinin zamanında müdahale etmemesi sonucu atılan atıklar çöplerden taşarak, yerlere düştü. Sıcak havanın da etkisiyle kötü koku ve sinekler çevrede ikamet eden vatandaşları çileden çıkarttı. Yaşanan çirkin görüntüyü resimleyen Milletvekili adaylarından Gürbüz Aslan, görevlileri çalışmaya davet etti.
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Derince'de kurban rezaleti!
Derince ilçesi Sırrıpaşa Uzunoğlu Sokak’ta bayramın ikinci gününde kurbanlarını kesen vatandaşlar toprağa gömmek yerine çöp konteynerlerine atınca ortaya çirkin görüntüler çıkarken, etrafa da pis bir koku yayıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz