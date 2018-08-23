Derince'de kurban rezaleti!

Derince ilçesi Sırrıpaşa Uzunoğlu Sokak’ta bayramın ikinci gününde kurbanlarını kesen vatandşlar toprağa gömmek yerine çöp konteynerlerine atınca ortaya çirkin görüntüler çıkarken, etrafa da pis bir koku yayıldı. Belediye temizlik ekiplerinin zamanında müdahale etmemesi sonucu atılan atıklar çöplerden taşarak, yerlere düştü. Sıcak havanın da etkisiyle kötü koku ve sinekler çevrede ikamet eden vatandaşları çileden çıkarttı. Yaşanan çirkin görüntüyü resimleyen Milletvekili adaylarından Gürbüz Aslan, görevlileri çalışmaya davet etti.