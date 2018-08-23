Kurbanlık etlerini kıyma, kuşbaşı ya da farklı şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ilçedeki kasapların önünde sıra oldu. İlçede kasaplık yapan Ayhan Altındeğer, yaptığı açıklamada, kurbanlık etlerini kıyma çektirmek isteyen vatandaşların bayramın ikinci günü sabahından beri yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Vatandaşlardan etlerin kemiksiz bölümlerini makineye girecek şekilde hazırlayarak getirmelerini isteyen Altındeğer, en az 2 gün dinlendirildikten sonra tüketilen etlerin daha sağlıklı ve lezzetli olacağını kaydetti.
Bugün 10:48 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:08 TSİ )
Karamürsel'deki kasaplarda bayram yoğunluğu
Kestikleri kurbanlıkları kıyma ya da kuşbaşı haline getirmek isteyen vatandaşlar, Karamürsel'deki kasaplarda kuyruk oldu.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 10:48 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz