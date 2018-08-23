Karamürsel'deki kasaplarda bayram yoğunluğu

Kurbanlık etlerini kıyma, kuşbaşı ya da farklı şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ilçedeki kasapların önünde sıra oldu. İlçede kasaplık yapan Ayhan Altındeğer, yaptığı açıklamada, kurbanlık etlerini kıyma çektirmek isteyen vatandaşların bayramın ikinci günü sabahından beri yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Vatandaşlardan etlerin kemiksiz bölümlerini makineye girecek şekilde hazırlayarak getirmelerini isteyen Altındeğer, en az 2 gün dinlendirildikten sonra tüketilen etlerin daha sağlıklı ve lezzetli olacağını kaydetti.