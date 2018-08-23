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Bayramda altın fiyatları nasıl?

Amerika ile olan yaptırım gerilimi altın fiyatlarını yükseltmiş Kurban Bayramı öncesi düğüne gidecekler ve yatırımını altına yapan yurttaşlarımızı güncel altın fiyatlarını merak etmesine yol açmıştı. İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 231,14 TL satış fiyatı ise 231,15 TL. Diğer ayrıntılar haberimizde...