Bayramda altın fiyatları nasıl?

GRAM ALTIN NE KADAR?
231,14 liradan alınırken, 231,15 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın ise 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN KAÇ LİRA?
Yarım altın da 729,55’den alınırken 751,33 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1520,00 liradan alınıp 1540,00 liradan alıcı buluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz