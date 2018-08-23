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Bugün 10:59 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:10 TSİ )

Bayramda altın fiyatları nasıl?

Amerika ile olan yaptırım gerilimi altın fiyatlarını yükseltmiş Kurban Bayramı öncesi düğüne gidecekler ve yatırımını altına yapan yurttaşlarımızı güncel altın fiyatlarını merak etmesine yol açmıştı. İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 231,14 TL satış fiyatı ise 231,15 TL. Diğer ayrıntılar haberimizde...

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GRAM ALTIN NE KADAR?

231,14 liradan alınırken, 231,15 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ise 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN KAÇ LİRA?

Yarım altın da 729,55’den alınırken 751,33 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1520,00 liradan alınıp 1540,00 liradan alıcı buluyor.

Bugün 10:59 TSİ - Ekonomi

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