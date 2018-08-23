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Bugün 11:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:22 TSİ )

Abbas Sır: Bu işin şakası kalmadı!

Gebzespor’da Başkan Abbas Sır zahmetli günler geçiriyor. Göreve geldiğinden beri kulübün birçok sorunu ile yakından ilgilenen Başkan Sır, dönüşü olmayan bir yola girebileceklerinin altını çizdi.

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Gebzespor’un gerek transfer yasağı, gerek SGK, gerekse de vergi borcu ile ilgili gazetemize bilgi veren Başkan Abbas Sır şu ifadelere yer verdi: Gebzespor’un toplam 9 milyon lira borcu vardı. Bunun 5 milyon lirası vergi borcuydu. Vergi borcunu yapılandırdığımızda borç 1 milyon 650 bin liraya kadar düştü. 2 avukat, yönetimimizden 1 kişi ve ben Kocaeli, Adana, Antalya, Rize gibi illerin icra dairelerinden ödenmiş olan ancak TFF’de düşülmeyen kağıtlarımızı araştırdık.

SGK BORCU BİTTİ GİBİ

İcra dosyalarına toplam 1 milyon 480 bin lira tutan ödenmiş evraklarımızı aldık ve TFF ile Spor Toto Teşkilatına sunduk. İcra dosyalarından kalan borç da 175 bin liraya kadar düştü. 1999’dan beri biriken kulübün SGK borcu 806 bin liraydı. TFF ve diğer gelirler ile bu borç 274 bin liraya kadar düştü. Federasyondan devre arasında 300 bin lira daha gelecek. Bu para ile de SGK borcu kapanmış olacak. Genel olarak bakıldığında karşımızda ciddi bir borç yok.

DEVAM ETMEMİN ANLAMI YOK

Transferin açılması için gerekli olan 1.3 milyon lira TFF’ye yattığında neredeyse sıfır borçlu bir Gebzespor ile lige katılacağız. Ancak bu işin şakası falan yok. 30 Ağustos’a kadar 1.3 milyon ödenmezse 31 Ağustos itibari ile kayyum ise kayyum, kapatma ise kapatma… Yapacak başka hiçbir şeyimiz kalmayacak. Bu kentin, Gebze’nin dinamikleri Gebzespor’a sahip çıkmazsa, benim de devam etmemin hiçbir anlamı yok. Bu koşullarda lige girmemiz de kesinlikle mümkün olmaz.

Bugün 11:21 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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