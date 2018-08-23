41 FK taş gibi taş!

41 Futbol Kulübü’nde U-16 ve 17 takımları yoyo, çabukluk ve sürat testlerinden geçti. Sakarya Üniversitesi Öğretim görevlileri Onat Çetin ve Cengiz Baykara tarafından yapılan testler Suadiye Sinan Sipahi Stadı’nda gerçekleşti. U-17 takım antrenörü İlhan Karabulut, U-16 takım antrenörü Hasan Hüseyin Türe, Kaleci Antrenörü Haluk Tanrıseven ve deneyimli teknik adamlardan Murat Şahin yapılan testler esnasında sporcuları yakından takip etti. Sezon başı testlerine giren sporcuların istenilen değerlere ulaşması teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılandı.
KARABULUT TEŞEKKÜR ETTİ
Konu ile ilgili gazetemize açıklama yapan İlhan Karabulut “Onat Çetin ve Cengiz Baykara hocalarımız sporcularımıza önemli testler uyguladı. Bazı değerlere ulaşıldı, bazılarına ise çok yaklaşıldı. Çıkan sonuçlar resmi olarak raporlanacak ve bizlere sunulacak. Biz antrenörler de elde edilen sonuçlara göre antrenman programlarımız ile ilgili düzenlemeye gidebiliriz. Bu katkıyı bizlere sunan başta yönetim kurulumuz ile Onat ve Cengiz hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
KOCAELİ’NİN YÜKSELEN DEĞERİ
Körfez Gençlerbirliği, İzmit Gençlerbirliği ve YenidoğanSerdarspor hazırlık maçları yapan 16 ile 17 takımları yarın Gölcükspor ile karşılaşacak. 1 Haziran’da göreve gelen yeni teknik ekip çalışmaları ve özverileri ile dikkat çekerken, 41 FK’nın 2. Küme U-19’da da lige gireceği öğrenildi. Haluk Tanrıseven gibi bir marka isimle kalecilerini eğiten 41 Futbol Kulübü her geçen gün büyümeye, Kocaeli ve Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaya devam ediyor.
41 FUTBOL KULÜBÜ ANTRENÖR KADROSU
U17: İlhan Karabulut
U16: Hasan Hüseyin Türe
U14 ve 15: Cihan Çetin
U11,12 ve 13: Orhan Filiz
Futbol Okulu: Erdal Demirören,
Kaleci Antrenörü: Haluk Tanrıveren
41 FK yeni sezonda 2. Küme U-19’da da mücadele edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz