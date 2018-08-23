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41 FK taş gibi taş!

Kocaeli'nin alt yapı takımları ile parlayan ve kurumsal anlamda son derece iyi yönetilen kulüplerinden 41 Futbol Kulübü’nde U-16 ve 17 takımları bir dizi özel testten geçti.

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41 Futbol Kulübü’nde U-16 ve 17 takımları yoyo, çabukluk ve sürat testlerinden geçti. Sakarya Üniversitesi Öğretim görevlileri Onat Çetin ve Cengiz Baykara tarafından yapılan testler Suadiye Sinan Sipahi Stadı’nda gerçekleşti. U-17 takım antrenörü İlhan Karabulut, U-16 takım antrenörü Hasan Hüseyin Türe, Kaleci Antrenörü Haluk Tanrıseven ve deneyimli teknik adamlardan Murat Şahin yapılan testler esnasında sporcuları yakından takip etti. Sezon başı testlerine giren sporcuların istenilen değerlere ulaşması teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılandı.

KARABULUT TEŞEKKÜR ETTİ

Konu ile ilgili gazetemize açıklama yapan İlhan Karabulut “Onat Çetin ve Cengiz Baykara hocalarımız sporcularımıza önemli testler uyguladı. Bazı değerlere ulaşıldı, bazılarına ise çok yaklaşıldı. Çıkan sonuçlar resmi olarak raporlanacak ve bizlere sunulacak. Biz antrenörler de elde edilen sonuçlara göre antrenman programlarımız ile ilgili düzenlemeye gidebiliriz. Bu katkıyı bizlere sunan başta yönetim kurulumuz ile Onat ve Cengiz hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

KOCAELİ’NİN YÜKSELEN DEĞERİ

Körfez Gençlerbirliği, İzmit Gençlerbirliği ve YenidoğanSerdarspor hazırlık maçları yapan 16 ile 17 takımları yarın Gölcükspor ile karşılaşacak. 1 Haziran’da göreve gelen yeni teknik ekip çalışmaları ve özverileri ile dikkat çekerken, 41 FK’nın 2. Küme U-19’da da lige gireceği öğrenildi. Haluk Tanrıseven gibi bir marka isimle kalecilerini eğiten 41 Futbol Kulübü her geçen gün büyümeye, Kocaeli ve Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaya devam ediyor.

41 FUTBOL KULÜBÜ ANTRENÖR KADROSU

U17: İlhan Karabulut

U16: Hasan Hüseyin Türe

U14 ve 15: Cihan Çetin

U11,12 ve 13: Orhan Filiz

Futbol Okulu: Erdal Demirören,

Kaleci Antrenörü: Haluk Tanrıveren

41 FK yeni sezonda 2. Küme U-19’da da mücadele edecek.

Bugün 11:22 TSİ - Spor

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